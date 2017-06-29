Вынесен приговор по делу об убийстве избивавшего мать и братьев рок-музыканта

Мособлсуд вынес приговор 49-летней жительнице подмосковного города Пушкино за убийство родного сына, совершенное в составе группы с двумя приемными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Мать погибшего 28-летнего рок-вокалиста Дмитрия Сементова приговорена к восьми годам колонии общего режима, ее приемные сыновья получили: 18-летний Алексей — пять лет условно, а 15-летний Михаил — четыре года лишения свободы условно, рассказала официальный представитель Мособлсуда Наталья Осипова.

«В ходе судебного следствия установлено, что убитый был родным сыном женщины, но вел противоправный и аморальный образ жизни, систематически жестоко избивая родных и насилуя сводных братьев. В связи с этим суд счел возможным смягчить наказание и женщине и детям. Именно аморальное поведение жертвы и стало поводом для совершения преступления», — добавила она.

Сентемов пропал без вести весной 2016 года. 24 марта в полицию города Пушкино пришла его мать и написала заявление, из которого следовало, что ее сын ушел из дома и не вернулся.

В июне оперативники установили, что музыканта убили родная мать и двое из четверых сводных братьев, причем преступление было совершено на даче в Талдомском районе. Елена Сентемова написала явку с повинной. Непосредственными исполнителями преступления стали приемные сыновья женщины. Рок-музыкант был убит топором во сне, тело его сожгли во дворе. Обнаружить останки погибшего не удалось — на экспертизу были доставлены только 19 костных фрагментов, принадлежащих ему, и засохшая кровь.

«В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий жестоко избивал бабушек, мать и четырех приемных сыновей, при этом младших мальчиков он подвергал сексуальному насилию», — рассказал «Ленте.ру» Дмитрий Тимосевич, следователь Талдомского отдела подмосковного Главка СКР, расследовавший уголовное дело. В качестве орудий своих преступлений убитый использовал ремни с металлическими пряжками, собачий ошейник с шипами и палки.