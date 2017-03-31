Кубанец перед самоубийством расстрелял семью своей сожительницы

Житель Новороссийска расстрелял сожительницу, а затем ее дочь и зятя, после чего поджег дом и покончил с собой. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил РЕН ТВ анонимный источник.

Трагедия произошла в ночь на 31 марта в частном доме на Вишневой улице. Тела были обнаружены после тушения пожара. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

22 марта стало известно об гибели семьи в подмосковном городе Раменское. 50-летний мужчина зарезал 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Пожарных вызвала пожилая мать жены, проживавшая с ее семьей в одной квартире. Когда пожар площадью 10 квадратных метров был потушен, в помещении обнаружили три трупа с ножевыми ранениями. По данным следствия, глава семьи убил родных на почве неприязненных отношений, возникших после бытовой ссоры.