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02:16, 8 июля 2026Бывший СССР

ВСУ вели боевые действия в ДНР под видом гражданских

ВСУ вели боевые действия в Константиновке под видом гражданских
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Личный состав украинской армии предпринимал попытки вести боевые действия в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) под видом гражданских, заявил командир батальона ВС РФ с позывным Агалу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военные сразу замечали противника, так как украинские военные ходили «выбритые, аккуратные, опрятные».

«У них были определенные точки, где они переодевались в гражданскую одежду. Действовали, получается, по гражданке. <…> У нас бойцы сразу же замечали, что это противник идет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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