RT: Бойцы ВСУ маскируются под мирных жителей в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с RT рассказали военные подразделения спецназначения «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывными Яша и Шома.

По словам российских военнослужащих, в Никополе на данный момент находятся как мирные жители, так и бойцы ВСУ. «Люди там достаточно сильно мучаются. Они лупят постоянно по гражданским — по бабушкам, по дедушкам, по детям. Столько детей видел — кто-то раненый, кто-то, извиняюсь, "двухсотый". И это дети! Дети!» — рассказал Шома.

Он подметил, что нередко на этом направлении удавалось ловить замаскированных под гражданских украинских боевиков. «Иногда ловили их [бойцов ВСУ], вроде на нем какая-то гражданская кофточка, но видишь все же, что двигается он в тактических штанишках, несет что-то тяжелое, бронежилет, например», — отметил собеседник издания.

Ранее в силовых структурах рассказывали о случаях, когда бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, сбегая с позиций под видом беженцев при прорыве российской армии. Также фиксировались ситуации, когда украинские военные садились в санитарные машины, чтобы эвакуировать целые группы командного состава нацбатов.