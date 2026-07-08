Каллас заявила, что НАТО должна сосредоточиться на потребностях Киева в самообороне

В НАТО считают, что альянсу следует уделить больше внимания обеспечению Украины средствами самообороны, рассчитывая таким образом изменить ситуацию на линии фронта в пользу Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева», — написала политик.

По словам главы европейской дипломатии, на саммите НАТО в Анкаре лидеры стран альянса намерены подтвердить готовность продолжить поддержку Украины, рассчитывая укрепить позиции Киева.

Она также отметила, что главным приоритетом предстоящего саммита станет превращение увеличивающихся оборонных расходов стран НАТО в реальные военные возможности для укрепления коллективной обороны альянса.

Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.