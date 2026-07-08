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01:56, 8 июля 2026Мир

Названы цели саммита НАТО в Анкаре

Профессор Аватков: цель саммита НАТО в Анкаре узнать, является ли Турция союзником США
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Одной из ключевых целей саммита НАТО в Анкаре стало определение, является ли Турция союзником США. Таким мнением с «Известиями» поделился заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГЛУ Владимир Аватков.

По его мнению, саммит организовали именно в Анкаре, поскольку Турция остается одной из стран НАТО, продвигающей свои интересы и имеющей хорошие отношения с Россией. Аватков также отметил, что конфликт на Украине ослабил турецкую армию не так сильно, как европейские.

«Европа нуждается сегодня в Турции. Рискну предположить, что сегодня не столько Турция нуждается в Европейском союзе и в НАТО, как они нуждаются в ней», — заявил эксперт.

По словам Аваткова, Анкара намерена продвигать свое собственное видение безопасности. Он выразил уверенность, что Западу не нужна самостоятельная Турция. «Анкару пытаются втянуть в конфронтацию против нас в Восточной Европе. Британцы неоднократно так делали, ничего нового в этом нет: втягивали, втягивают и будут втягивать», — сказал Аватков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что планы президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО сведутся к выбиванию дополнительных денег и оружия, что лишь приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

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