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18:10, 7 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа цель Зеленского на саммите НАТО

Депутат Чепа: Планы Зеленского на саммите НАТО приведут к эскалации конфликта
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Планы президента Украины Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО сведутся к выбиванию дополнительных денег и оружия, что лишь приведет к дальнейшей эскалации конфликта, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, он будет просить дополнительных денег, дополнительных срочных поставок, продолжения оказания помощи со стороны европейских стран. Мы сегодня видим, что часть европейских стран оказывает все больше помощи, предоставляет свое воздушное пространство, продолжаются поставки оружия. Все это приводит к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал депутат.

По его словам, Зеленский всячески старается показать Западу, что способен наращивать интенсивность ударов. Последние дни он пытался увеличивать количество беспилотников, совершающих террористические налеты, именно для того, чтобы убедить союзников в необходимости дальнейшей помощи.

Ранее Зеленский озвучил свои планы на саммит НАТО в Анкаре. По его словам, на саммите запланированы около двух десятков двусторонних встреч с лидерами стран альянса и подписание новых сделок по беспилотникам.

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