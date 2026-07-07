Зеленский озвучил планы на саммит НАТО

Зеленский: На саммите НАТО запланированы сделки по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы на саммит НАТО в Анкаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы ожидаем сильный и результативный саммит НАТО. Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой», — написал Зеленский.

По его словам, на саммите запланированы около двух десятков двусторонних встреч с лидерами стран альянса и подписание новых сделок по беспилотникам.

Ранее стало известно, что Зеленский настроен оптимистично на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО.