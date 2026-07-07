Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:36, 7 июля 2026Бывший СССР

Зеленский озвучил планы на саммит НАТО

Зеленский: На саммите НАТО запланированы сделки по дронам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы на саммит НАТО в Анкаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы ожидаем сильный и результативный саммит НАТО. Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой», — написал Зеленский.

По его словам, на саммите запланированы около двух десятков двусторонних встреч с лидерами стран альянса и подписание новых сделок по беспилотникам.

Ранее стало известно, что Зеленский настроен оптимистично на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

    Недополученные доходы бюджета от маркетплейсов оценили

    Предсказана реакция участников саммита НАТО на мрачное настроение Трампа

    Перечислены недостатки подержанных компьютеров

    В России мотоциклистам рекомендуют тщательно планировать поездки в 2026

    Иностранца задержали за сексуальное насилие над ребенком в автобусе в Москве

    Раскрыт украинский убийца первой террористки в истории Монако

    Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам

    Россиянка девять лет отработала в Сирии на террористов

    Компании из одной европейской страны обогатились на перевозках российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok