Владимирца отправили в колонию за нападение с вилкой на мать

Жителя Владимирской области приговорили к четырем годам колонии за нападение с вилкой и битой на мать. Об этом говорится на сайте Юрьев-Польского районного суда.

Инцидент произошел весной в городе Юрьев-Польском. 31 марта во время ссоры с матерью местный житель пригрозил ей убийством. Три дня спустя, напившись, он едва не исполнил обещанное: напал на родительницу с вилкой, а затем дважды ударил ее бейсбольной битой в грудь.

Женщина получила травмы, опасные для жизни, а в отношении сына были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Угроза убийством» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». «За совершенные преступления он был приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

27 октября жителя Пятигорска задержали по подозрению в убийстве матери и инсценировке несчастного случая. По версии следствия, он забил родительницу до смерти, затем поместил тело в наполненную водой ванну и вызвал экстренные службы, сообщив о смерти женщины при купании.