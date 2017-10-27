Житель Ставрополья убил мать и инсценировал несчастный случай в ванной

Молодого жителя Пятигорска задержали по подозрению в убийстве матери и инсценировке несчастного случая. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел 23 октября. В тот день мужчина распивал в квартире спиртные напитки, а затем принялся ссориться с матерью. Он избивал родительницу по голове и другим частям тела до тех пор, пока не понял, что та мертва.

«Тогда он поместил ее в наполненную водой ванну и вызвал экстренные службы, сообщив о смерти матери при купании. Однако в результате проведенных следственных действий в кратчайшие сроки удалось установить истинную картину произошедшего», — говорится в сообщении.

32-летний мужчина был задержан и впоследствии заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

11 октября жителя Владимирской области осудили за убийство жены, сына и кота. На допросе мужчина обвинил жену в неправильном воспитании ребенка, который «нежился» в кровати, не делая утреннюю зарядку, а кота обозвал «непослушным животным, метившим углы».