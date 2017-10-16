Гостившему в Воронеже калужцу дали пожизненное за убийство хозяев

Суд в Воронеже приговорил к пожизненному заключению 34-летнего жителя Калуги Виктора Коваленко, зарубившего приютивших его местных жителей. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным областного главка, 20 мая 2016 года жительница многоэтажного жилого дома нашла на лестничной площадке 4-летнего мальчика с ранениями головы. Она завела его в квартиру, где обнаружила тела 28-летнего хозяина и его 61-летней матери с признаками насильственной смерти. На кухне были включены газовые конфорки. Женщина выключила газ и вызвала скорую помощь и полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили подозреваемого — уроженца Украины Коваленко, который был задержан при попытке покинуть Россию. На допросе он сознался в преступлении. Мужчина сообщил, что 16 мая 2016 года познакомился с воронежцем. В ходе совместного распития алкоголя Коваленко сказал своему новому приятелю, что ему негде переночевать, и тот предложил пожить у него.

Спустя два дня мужчины поссорились из-за того, что хозяин упрекнул гостя по поводу бесплатного проживания в квартире. Коваленко взял топор и зарубил обидчика. После чего гость собрал свои вещи, захватив ноутбук убитого, но не успел уйти из квартиру, потому что в этот момент пришла мать потерпевшего с его 4-летним сыном. Коваленко напал на них с топором. Сначала он убил женщину, а ребенок испугался и убежал на кухню. Мужчина догнал его, ударил топором по голове несколько раз, а потом начал душить мальчика. Ребенок потерял сознание, и убийца решил, что он уже мертв. После этого Коваленко включил газовые конфорки, чтобы замести следы, и сбежал.