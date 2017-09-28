Уралец зарубил трех родственниц и сжег дом для сокрытия следов убийства

В Свердловской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в тройном убийстве. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

27 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении в сгоревшем частном доме в поселке Санкино трех тел: хозяйки — женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти.

На месте преступления оказался сын погибшей 1990 года рождения. Он признался в убийствах. По его словам, поссорившись с матерью и сестрой, мужчина зарубил их топором, а заодно и девочку. Возбуждено уголовное дело.

23 мая сообщалось о приговоре Свердловского областного суда, который отправил на пожизненный срок в тюрьму местного жителя Юргиса Багауыва, рецидивиста по кличке Паровоз, за убийство четырех человек. Он распивал спиртные напитки со своими знакомыми — двумя мужчинами и двумя женщинами. В ходе пьянки Паровоз поссорился с собутыльниками. Ночью он нашел в доме топор и зарубил двух человек, спавших в гостиной на диване. После этого Багауыв прошел в соседнюю комнату и расправился с другой парой. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тела убитых в яму, а дом поджег.