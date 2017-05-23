Рецидивист Паровоз получил пожизненное за убийство четырех собутыльников

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Юргиса Багауыва — рецидивиста по кличке Паровоз — за убийство четырех человек, передает РИА Новости.

По информации Znak.com, следствие выяснило, что вечером 25 декабря 2016 года осужденный распивал спиртные напитки со своими знакомыми из города Березовский — двумя мужчинами и двумя женщинами. В ходе пьянки Паровоз поссорился с собутыльниками. Ночью он нашел в доме топор и зарубил двух человек, спавших в гостиной на диване. После этого Багауыв прошел в соседнюю комнату и расправился с другой парой. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тела убитых в яму, а дом поджог.

Как сообщает издание, 46-летний Паровоз был ранее трижды судим за кражи, грабежи и убийство. Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году. С тех пор по возможности подрабатывал, в том числе кольщиком дров. Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта и последующей расправы над обидчиками.

22 мая в Приморском крае суд приговорил 38-летнего убийцу беременной жены и троих детей к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. По версии следствия, на убийство главу семейства подтолкнули бытовая неустроенность и денежные долги.