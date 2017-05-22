В Приморье убийца беременной жены и троих детей получил пожизненное

В Приморском крае суд приговорил 38-летнего убийцу беременной жены и троих детей к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Осужденный признан виновным по пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как установили следствие и суд, вечером 4 ноября 2014 года 38-летний глава семьи вместе с беременной женой и тремя детьми двух, восьми и 13 лет находился в частном доме на улице Воровского в городе Артеме (Приморский край). При помощи куска электрического шнура мужчина поочередно задушил супругу и детей, после чего попытался совершить самоубийство.

По версии следствия, на убийство главу семейства подтолкнули бытовая неустроенность и денежные долги.