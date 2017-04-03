Под Рязанью задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены и троих детей

Следователи задержали 30-летнего жителя поселка Искра (Рязанская область), подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее троих сыновей. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Инна Картушина.

По ее словам, 2 апреля около 23:30 в квартире жилого дома в поселке Искра были обнаружены тела 33-летней местной жительницы и троих ее сыновей — трех, 11 и 14 лет. По заключению экспертов, каждый из погибших скончался от множественных ножевых ранений.

Материалы по теме Убьет — значит, любит Почему полиция закрывает глаза на бытовое насилие

Подозреваемый — бывший муж убитой — был задержан на месте преступления. По версии следствия, причиной убийства могла стать ссора. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, среди убитых был и родной сын подозреваемого, который в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи уже обнаружили орудие убийства, а задержанный дает признательные показания.

26 марта в подмосковном Раменском 50-летний мужчина зарезал жену и взрослую дочь, после чего покончил с собой. По предварительным данным, убийства были совершены в ходе ссоры.