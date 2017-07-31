Пермский подросток зарезал прохожего и ранил еще двоих

В Перми арестовали 15-летнего подростка за разбойное нападение с ножом на прохожих. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина, сообщается в понедельник, 31 июля, на сайте регионального следственного управления СК.

Как уточняет «Интерфакс», один из раненых мужчин скончался.

По версии следствия, в ночь на 29 июля юноша подошел на автобусной остановке к 23-летнему молодому человеку, ударил его ножом и потребовал деньги. Спустя несколько минут он напал на мужчину и женщину. Двое прохожих мужчин бросились им на помощь, обезвредили подростка и вызвали полицию.

Подозреваемый остается под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение по части 2 статьи 162 УК («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Расследование продолжается.

В январе сообщалось о 17-летнем подростке в Тамбове, который зарубил топором спящих бабушку, отца и сестру. Мотивом могли стать «личные неприязненные отношения». От полученных множественных травм 67-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте. 43-летнего мужчину доставили в больницу, но спустя некоторое время он умер.