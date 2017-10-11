Жителя Коврова осудили за убийство «неправильной» жены и «непослушного» сына

Суд приговорил к 18 годам лишения свободы 53-летнего жителя города Коврова Владимирской области Игоря Ладыгина за убийство жены, сына и кота. Об этом в среду, 11 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строго режима. Мужчине также назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Следствием и судом установлено, что с середины 90-х годов Ладыгин фактически не проживал с женой, но после рождения сына в 2002 году переехал в Ковров. Со временем отношения в семье усложнились, супруги оформили развод, но продолжали жить вместе. Конфликты между ними возникали из-за расхождений во взглядах на воспитание сына.

Ладыгин признался следователю, что не смог «привить жене правильные взгляды и ценности, а утратив контроль за воспитанием сына, считал, что потерял смысл собственной жизни», передает РИА Новости. За два дня до трагедии мужчина перевез свою мать в новую квартиру и раздал заказчикам компьютеры, видеокамеры, телевизоры, которые он ремонтировал дома.

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Утром 6 сентября 2016 года Ладыгин увидел супругу в хорошем настроении, но указал ей на «бардак» в комнате, а сын «нежится» в кровати, не делая обязательную, по мнению отца, утреннюю зарядку, по квартире «ходит довольный кот». Разозлившись, мужчина начал бить супругу по голове ножкой от табурета, а затем нанес ей множественные ножевые ранения. На крики женщины о помощи прибежал 14-летний сын, которого Ладыгин зарезал. Он также убил кота — «непослушное животное, метившее углы».

После убийства мужчина вызвал полицию. На следствии он не называл погибших супругой и сыном, а говорил «женщина» и «мальчик». Он заявлял, что «это должно было произойти», и он «поступил правильно».

Ладыгина обследовали эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского и признали вменяемым. Они отметили у него замкнутость, эмоциональную холодность, повышенную требовательность к окружающим, сопровожденную при жизненных обстоятельствах выражением досады, обреченности и истощения личных ресурсов.