Забивший подругу до смерти телевизором воронежец получил десять лет колонии

Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Воронежской области, который до смерти забил гражданскую жену телевизором и табуретом. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 28 января 2017 года в городе Семилуки под Воронежем. По данным следствия, в поисках сожительницы 35-летний подсудимый пришел в квартиру к знакомому.

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«Во время распития спиртного он стал предъявлять гражданской супруге претензии по поводу нахождения в квартире чужого мужчины, а затем подверг женщину избиению, нанося удары руками, ногами, телевизором и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант угрожал убийством и своему знакомому, также он похитил имущество и угнал автомобиль у односельчан. В итоге мужчина предстал перед судом по обвинению в четырех статьях УК РФ.

20 июня стало известно, что в Омске мужчина убил прохожего, который недостаточно вежливо попросил его прикурить сигарету.