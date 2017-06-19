Нижегородка убила пересолившего еду мужа

В Нижнем Новгороде задержана 34-летняя женщина, которую подозревают в убийстве мужа — она нанесла ему ножевое ранение. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Ссора между супругами вспыхнула 17 июня в квартире одного из домов на улице Мончегорской. Как выяснилось в ходе допроса, нижегородка упрекнула погибшего в том, что тот пересолил еду. 33-летний мужчина вышел из себя и ударил жену, в ходе перепалки он якобы наткнулся на нож в ее руках. Прибывшие на место медики уже не смогли ему помочь.

Следователям предстоит уточнить обстоятельства случившегося. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, также в ее отношении изберут меру пресечения, отмечает kp.ru. Расследование уголовного дела продолжается.

В мае сообщалось о бытовой ссоре в Омске, в ходе которой пенсионерка ударила ножом своего сожителя. 72-летний мужчина скончался. В феврале семейный конфликт с поножовщиной произошел на Украине: жительница Ровно нанесла мужу четыре ножевых ранения, спрятала тело в кладовке, а затем улетела в Египет.