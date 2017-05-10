Омская пенсионерка убила очередного сожителя в День Победы

Омская пенсионерка в День Победы поссорилась с сожителем и ударила его ножом. От полученного ранения 72-летний потерпевший скончался. Об этом в среду, 10 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Во время совместного распития спиртного женщина резала овощи на салат, когда сожитель, подойдя, стал высказывать ей претензии бытового характера», — говорится в сообщении. Подозреваемая ударила мужчину ножом в руку. Лезвие задело артерию, началось кровотечение, от которого мужчина умер на месте.

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Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности»). Отмечается, что ранее 64-летняя женщина была судима за аналогичное преступление в отношении другого мужчины, совершенное 9 мая 2010 года. Он также погиб от ножевого ранения. При каких обстоятельствах была получена травма — не уточняется.

Летом 2016 года жительница Донецкой области случайно убила мужа во время домашних соревнований по метанию ножа. Супруги состязались в меткости, один из «снарядов» попал мужчине в ногу и повредил артерию.