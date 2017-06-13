28-летняя женщина кухонным топориком убила 83-летнего сожителя из Подмосковья

Жительницу Тверской области задержали по подозрению в убийстве 83-летнего мужчины. Об этом во вторник, 13 июня, агентству «Москва» сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

Тело мужчины с многочисленными ранами было обнаружено в одном из частных домов подмосковного Волоколамска. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. «По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя жительница Тверской области», — заявили агентству.

По версии следствия, убийство произошло вечером 11 июня. Предположительно, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с пострадавшим. В результате конфликта она нанесла удары по его лицу, шее и рукам с помощью ножа и кухонного топорика для разделки мяса. Мужчина скончался на месте происшествия.

В СКР добавили, что для того, чтобы скрыть следы преступления, женщина обезглавила убитого и выбросила части тела в загон для свиней.

Как отмечает телеканал «360», безработная подозреваемая проживала вместе с пенсионером.