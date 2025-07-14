Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном бикини для рекламы бренда Khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном виде снялась для коллаборации собственного бренда Khy и марки пляжной одежды Frankies Bikinis. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница разместила серию снимков, на одном из которых прорекламировала на фоне зелени ярко-красное бикини. Данный комплект состоял из бюстгальтера с поролоновой чашкой и крошечных плавок.

При этом знаменитость похвасталась фигурой с плоским животом. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках. В руках она держала матрас в тон купальнику.

Ранее в июле Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики. Читатели издания, в свою очередь, решили обсудить изменение во внешности предпринимательницы.