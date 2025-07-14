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01:01, 14 июля 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась в откровенном бикини

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном бикини для рекламы бренда Khy
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном виде снялась для коллаборации собственного бренда Khy и марки пляжной одежды Frankies Bikinis. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница разместила серию снимков, на одном из которых прорекламировала на фоне зелени ярко-красное бикини. Данный комплект состоял из бюстгальтера с поролоновой чашкой и крошечных плавок.

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При этом знаменитость похвасталась фигурой с плоским животом. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках. В руках она держала матрас в тон купальнику.

Ранее в июле Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики. Читатели издания, в свою очередь, решили обсудить изменение во внешности предпринимательницы.

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