Москвич приготовил возлюбленной ванну и собирался ее там убить

Полиция задержала москвича, который планировал убить сожительницу в наполненной ванне с помощью фена. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УВД по Западному округу Москвы.

«В полицию поступило заявление от 30-летней москвички. Женщина сообщила, что между ней и ее сожителем в квартире на Солнцевском проспекте возникла ссора. Злоумышленник, связав заявительницу, причинил ей побои», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина посадил связанную потерпевшую в наполненную водой ванну, включил электрический фен и, направив его на девушку, угрожал убийством.

После звонка в полицию к женщине приехал участковый и задержал 41-летнего подозреваемого. Оказалось, что у задержанного уже имеется судимость, и он не первый раз вел себя агрессивно по отношению к сожительнице. Мужчину арестовали в рамках уголовного дела об угрозе убийством.

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