Защищавшая друга ямалка ударила обидчика ножом 118 раз и получила срок

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы 30-летнюю жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа за убийство обидчика своего сожителя. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, 10 июня в Салехарде пара пришла в гости к 51-летнему местному жителю. Началось застолье, во время которого разгорелся конфликт, подогретый употребленным алкоголем. Желая защитить своего сожителя от словесных оскорблений хозяина, женщина схватилась за нож и нанесла обидчику 118 ударов ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

В ходе следствия ямалка признала свою вину и пошла на сотрудничество.

3 августа СК сообщил о 81-летней пенсионерке из Владимирской области, которая зарезала буянившего на День Воздушно-десантных войск (ВДВ) сына-десантника. Мужчина вернулся домой в нетрезвом виде, стал обзывать престарелую мать и требовать обеда.В ходе конфликта женщина схватила нож и дважды ударила им сына. Ранения оказались смертельными.