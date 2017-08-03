Владимирская пенсионерка зарезала буянившего сына-десантника на День ВДВ

Во Владимирской области 81-летняя пенсионерка зарезала буянившего на День Воздушно-десантных войск (ВДВ) сына-десантника. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Сотрудники ведомства раздумают над тем, как оценивать действия женщины. «Следствие не исключает переквалификацию действий подозреваемой на убийство при превышении пределов необходимой самообороны», — отметили в управлении.

Установлено, что утром 2 августа жительница Петушинского района дала своему 57-летнему сыну, служившему в прошлом в ВДВ, 260 рублей и попросила его не злоупотреблять спиртным. Днем мужчина вернулся домой в нетрезвом виде, стал обзывать престарелую мать и требовать обеда.

В ходе конфликта женщина схватила нож и дважды ударила им сына. Ранения оказались смертельными.

Погибший, по данным СКР, нигде не работал, издевался над матерью и наносил ей побои. Из-за этого женщина, о которой отзываются как о добром, отзывчивом и трудолюбивом человеке, убегала из дома к соседям.