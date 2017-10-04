Ивановского подростка заподозрили в убийстве сверстника из-за девушки

Шестнадцатилетний житель Иваново подозревается в том, что зарезал своего сверстника, предположительно, из-за девушки. Об этом в среду, 4 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, 2 октября подозреваемый со своими знакомыми пришел на заранее назначенную встречу с потерпевшим, который также прибыл не один. Между двумя подростками завязалась словесная ссора, перешедшая в драку двух компаний. В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом-бабочкой в область груди», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Я у мамы хулиган Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников

По данным следователей, ранение оказалось смертельным, а подозреваемый скрылся с места происшествия, по дороге выбросив нож в кусты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время от подозреваемого получена явка с повинной. Вскоре следствие обратится в суд с ходатайством о заключении подростка под стражу.

Как отмечает РИА Новости, погибший подросток учился в лицее, а подозреваемый — в техникуме. По имеющейся информации, участники конфликта не были в состоянии алкогольного опьянения.

31 июля стало известно, что в Перми арестовали 15-летнего подростка за разбойное нападение с ножом на прохожих. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина.