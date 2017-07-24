В Воронеже пьяный пенсионер зарезал отца на глазах у ребенка

В Воронеже следователи выясняют обстоятельства преступления, которое было совершено 21 июля на улице Беговой, где пьяный пенсионер зарезал 35-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртное вблизи детской площадки. Вышедший на прогулку с ребенком 35-летний мужчина, проживавший в этом доме, сделал нарушителю устное замечание и попросил переместиться в другое место», — говорится в сообщении.

В ответ на замечание подозреваемый достал нож и нанес жертве смертельный удар в грудь, от которого мужчина скончался на месте. Эксперты предварительно установили, что причиной смерти потерпевшего стала открытая рана сердца с обильной кровопотерей. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

4 апреля в региональном управлении СКР сообщили, что 80-летний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве женщины, отказавшейся выйти за него замуж.