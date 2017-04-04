80-летний нижегородец зарезал отказавшуюся выйти за него замуж соседку

80-летний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве женщины, отказавшейся выйти за него замуж. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По данным следствия, вечером 2 апреля пожилой вдовец пригласил в гости 51-летнюю соседку. Распив с женщиной алкогольные напитки, он предложил ей выйти за него замуж. Женщина отказалась, после чего получила множество ножевых ранений, выбежала из квартиры и упала на лестничной клетке, где скончалась.

Следователи готовятся выдвинуть против мужчины обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и избрать ему меру пресечения. Сам вдовец отрицает причастность к совершению преступления. К уголовной ответственности ранее он не привлекался.

3 апреля в Рязанской области был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей жены и троих детей. 2 апреля около 23:30 в квартире жилого дома в поселке Искра были обнаружены тела 33-летней местной жительницы и ее сыновей — трех, 11 и 14 лет. По заключению экспертов, каждый из погибших скончался от множественных ножевых ранений.