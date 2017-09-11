На Урале осудили ревнивую пенсионерку за попытку убить младенца из мести

64-летнюю жительницу Челябинской области приговорили к восьми годам колонии за попытку убить младенца в новогоднюю ночь. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью 1 января 2017 года в поселке Токмасский пенсионерка поссорилась со своей знакомой из-за мужчины. Позже она пришла к сопернице выяснить отношения. Дом был не заперт, женщина вошла и увидела там спящего в коляске месячного ребенка. Остальные домочадцы тоже спали. Воспользовавшись этим, ревнивица решила отомстить знакомой. Она выкатила коляску с малышом во двор на мороз, отключила освещение, чтобы ребенка не заметили прохожие. Младенец остался жив, рано утром его обнаружил отец.

24 августа суд в Нижнем Новгороде арестовал сотрудника завода «ГАЗ», устроившего резню на предприятии. Утром 23 августа он зарезал коллегу, затем убил еще двух случайных свидетелей преступления. Также мужчина ранил еще двух человек, пытавшихся его обезоружить. При задержании он оказал сопротивление и был ранен полицейскими. По данным следствия, резня произошла на почве ревности.

