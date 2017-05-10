В Омске осужден убивший двух человек из-за пикантных снимков подруги

Омский областной суд вынес приговор 36-летнему безработному Николаю Гришанову, который убил фотографа и его знакомую за снимки собственной подруги в стиле ню. Об этом в среду, 10 мая, сообщает прокуратура Омской области.

Гришанов признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд приговорил его к 18,5 годам колонии особого режима.

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Как отмечается в сообщении, Гришанов в мае 2015 года освободился условно-досрочно из исправительного учреждения в Омской области, после чего проживал либо у случайных знакомых, либо в местах временного заработка. 2 ноября 2016 года осужденный распивал спиртное в омской квартире своего 59-летнего знакомого, где также находилась 37-летняя приятельница хозяина.

«Во время застолья пенсионер похвастался сделанными им фотографиями обнаженных женщин. Гришанов (...) обнаружил фотографии своей 29-летней девушки. Из ревности решил убить его и находящуюся в квартире знакомую, поскольку считал, что именно она познакомила девушку с фотографом», — отмечают в областной прокуратуре.

Гришанов нанес своим жертвам смертельные телесные повреждения, после чего открыл в квартире газ, надеясь на возможный взрыв, который уничтожит следы преступления. После этого осужденный похитил из жилища имущество на 56 тысяч рублей.

15 марта в Сыктывкаре возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, из ревности ударившего ножом приятеля бывшей девушки.