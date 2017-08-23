СКР назвал причину тройного убийства на территории ГАЗ

Убийство на территории Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) было совершено на почве ревности. Об этом в среду, 23 августа, заявила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Примерно в 06:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой — лаборантке предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления», — пояснила она. Также Петренко отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений».

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Представитель СКР подчеркнула, что злоумышленник, который получил огнестрельное ранение в ногу, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В то же время, по информации агентства, которое ссылается на сообщения сотрудников завода в соцсетях, конфликт произошел из-за того, что мужчине сообщили об увольнении. Также отмечается, что нападавший был участником боевых действий в Чечне.

Ранее в тот же день стало известно, что на территории ГАЗ неизвестный убил трех человек, еще двое получили ранения. Уточнялось, что ЧП произошло в литейном цехе.