Сотрудники ГАЗа узнали об убийстве через корпоративный мессенджер

Сотрудники Горьковского автозавода узнали о ЧП на территории через корпоративный мессенджер. Об этом они рассказали РИА Новости в среду, 23 августа.

«Сотрудникам, которые находились в кабинетах, пришло сообщение по корпоративной аське: "На заводе произошло убийство, пока запритесь и из кабинетов не выходите, убийца Барахов, его сейчас ищут"», — пояснили они. По словам рабочих, позже, когда злоумышленника задержали, их оповестили об этом аналогичным образом.

Как пояснил агентству другой сотрудник, часть рабочих находилась в цехе. Их руководители посоветовали оставаться на своих местах и не передвигаться по территории завода. «Сейчас по заводу все ходят куда хотят», — добавил он.

Также на заводе отметили, что руководство не сообщило сотрудникам никаких подробностей произошедшего.

Ранее в этот же день сотрудник завода убил трех своих коллег и еще двух ранил. ЧП произошло в литейном цехе. По данным Следственного комитета, преступление было совершено на почве ревности: мужчина напал на знакомую лаборантку, еще два человека погибли, потому что оказались свидетелями случившегося. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений».