МВД объявило награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Драчева

МВД России по Хабаровскому краю назначило награду в 500 тысяч рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства.

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«За совершение преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", разыскивается Аллахверанов Анар Алияр оглы 19.01.1992 года рождения, уроженец г. Амурска Хабаровского края», — указано в сообщении. Вознаграждение будет выплачено за информацию, способствовавшую задержанию объявленного в федеральный розыск подозреваемого. Силовики гарантируют обратившимся анонимность и конфиденциальность.

Поиски убийцы начаты во всех дальневосточных регионах. В розыске задействована следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники, специализирующиеся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андре Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.