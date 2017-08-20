Появилось видео убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева

В сети появилось видео драки, в ходе которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев. Запись опубликована на YouTube-канале AmurMedia Ирина.

На записи видно, как неизвестный мужчина наносит Драчеву удары по голове руками и ногами. Пауэрлифтер падает, а нападавшего оттаскивают окружающие.

Ранее 20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

29 июля на побережье Байкала был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. Между спортсменом и отдыхающими молодыми людьми завязалась драка, в ходе которой Власко получил ранение ножом в грудь и многочисленные травмы.