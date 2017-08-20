СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева задержан. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает AmurMedia.

Источник издания сообщил, что сразу после задержания адвокаты подозреваемого начали деятельность по переквалификации вменяемой ему статьи на более легкую. Ранее следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее 20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.