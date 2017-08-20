Глава ФПР назвал убитого пауэрлифтера Драчева добрым и бесконфликтным человеком

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, убитый в драке в центре Хабаровска, был добрым и бесконфликтным человеком. Об этом рассказал президент Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) Геннадий Ходосевич, его слова приводит ТАСС.

«Я очень хорошо знал Драчева и его отца, который также был мастером спорта по пауэрлифтингу. Андрей был отличным парнем, добрым и бесконфликтным. Очень мало таких людей на свете. Скромный, послушный, никогда ни в каких историях не был замешан. И как спортсмен он был уникален», — заявил Ходосевич.

Рано утром 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска Драчев вступил в драку с неизвестным мужчиной. Как сообщил источник «Ленты.ру», подозреваемый также является профессиональным спортсменом, занимающимся силовыми видами.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. Позднее он скончался в реанимации. Убийца скрылся с места происшествия, его личность установлена, поиски продолжаются.