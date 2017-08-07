Задержан второй подозреваемый в убийстве борца Власко на Байкале

Задержан второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Бурятии, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее был задержан и его сообщник. По предположениям СКР, Власко убили двое ранее судимых жителей Улан-Удэ, 29-летний и 33-летний. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На допросе один из подозреваемых подтвердил причастность к убийству, но заявил, что действовал в рамках необходимой самообороны. В СКР подчеркивают, что с точки зрения следствия картина произошедшего не соответствует этой трактовке.

Убийство произошло под утро 29 июля на побережье Байкала, возле села Горячинск. Власко, отдыхавший там после турнира, вмешался в конфликт с группой молодежи. Ссора переросла в драку, в которой борец получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, после чего скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

20-летний Юрий Власко был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории до 96 килограммов. Двукратный победитель чемпионата Европы по вольной борьбе среди юниоров, неоднократный победитель и призер международных и российских соревнований.