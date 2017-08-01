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Подозреваемые в убийстве борца Власко в Бурятии скрылись от следствия

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Подозреваемые в убийстве 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко в Бурятии скрываются от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Круг подозреваемых определен. Они в данный момент скрываются от следствия. Проводятся оперативные мероприятия», — сказал собеседник агентства, отказавшись назвать имена фигурантов и их количество.

О смерти Власко стало известно в субботу, 29 июля. Тело борца было найдено на берегу озера Байкал с колото-резаными ранами головы и шеи. Позднее выяснилось, что друзья погибшего пытались оказать ему помощь, однако спасти его не сумели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (статья 105 УК РФ).

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что у «Власко были колоссальные перспективы» и на него возлагались серьезные надежды.

По информации СК, накануне происшествия в городе Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов страны по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу.

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