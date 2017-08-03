Подозреваемого в убийстве борца Власко задержали в Бурятии

В Улан-Удэ задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Бурятии.

В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса задержанный подтвердил причастность к смерти Власко, но заявил, что вынужден был защищаться. Следствие считает, что это не соответствует картине происшествия и показаниям свидетелей. Расследование продолжается.

20-летний Власко был найден мертвым 29 июля. По данным следствия, после борцовского турнира, который проходил в бурятской столице, несколько спортсменов из разных регионов страны решили поехать на машинах к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинск. Ночью завязалась массовая драка, в которой участвовали отдыхающие молодые люди и один из местных жителей. В ходе потасовки Власко ударили ножом в грудь. Нападавший скрылся с места преступления.

Власко в 2015 и 2016 годах стал победителем юниорского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 96 килограммов.