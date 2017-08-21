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СМИ назвали причину убийства пауэрлифтера Драчева

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Драка, в результате которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, завязалась из-за оскорбления подозреваемого Анара Аллахверанова. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает издание «Азербайджанский взгляд» со ссылкой на близких Аллахверанова.

«Насколько мы знаем, Андрей задел Анара, обозвал его "чушкой". Между ними возник спор. Андрей использовал нецензурные слова. Потом завязалась драка. Анар не хотел его убивать», — рассказали близкие подозреваемого.

По их словам, Аллахверанов сильно разозлился и не смог совладать с чувствами. «Мы до сих пор не видели, чтобы Анар полез в драку на пустом месте. Он целыми днями занимался спортом. Он не раз показывал высокие результаты на соревнованиях», — добавили они.

Отмечается, что брат Аллахверанова отбывает срок в тюрьме.

Рано утром 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска Драчев вступил в драку с неизвестным мужчиной. Как сообщил источник «Ленты.ру», подозреваемый также является профессиональным спортсменом, занимающимся боями без правил.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. Позднее он скончался в реанимации. Убийца скрылся с места происшествия.

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