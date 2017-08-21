Силовые структуры
 

Поиски убийцы пауэрлифтера Драчева начаты во всех дальневосточных регионах

Перейти в «Мою Ленту»

Полицейские регионов Дальневосточного федерального округа ведут поиски подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева. Об этом «Интерфаксу» рассказал старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, под контролем сотрудников правоохранительных органов находятся все транспортные узлы Дальнего Востока. В розыске задействована следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники, специализирующиеся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности, отметил Блинов.

Также полицейскими проверяется круг знакомых подозреваемого. При этом Блинов не подтвердил информацию о том, что подозреваемый является бойцом смешанного стиля (ММА).

Ранее в следственных органах Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю опровергли информацию о задержании в Хабаровске подозреваемого в убийстве Грачева и сообщили, что расследование по делу продолжается. Также они обнародовали год рождения подозреваемого — 1992. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева
Появилось видео убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева
Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева до смерти забили в Хабаровске
Последние новости
Рост зарплат россиян назвали причиной замедления роста ВВП страны
Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ
Поиски убийцы пауэрлифтера Драчева начаты во всех дальневосточных регионах
«Джон Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером неподалеку от Сингапура
СМИ узнали о планируемом расширении военного контингента США в Афганистане
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
На «России 24» перепутали Якутию с Японией
Другие материалы рубрики
Силовые структуры14:3919 августа
Место происшествия

Резня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих

Пострадали семь человек, нападавший убит
09:5515 августа

ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ

14:0120 августа

Опубликовано видео ликвидации нападавшего на прохожих в Сургуте

00:3615 августа

Источник опроверг принадлежность найденного в Москве оружия террористам

Силовые структуры00:0418 августа

Османский ответ

Турецкое оружие завоевывает мир
10:3120 августа

Под Белгородом расстреляли семью предпринимателей

21:3919 августа

СМИ сообщили о предполагаемой дате похорон первого главкома ВВС России

18:1710 августа

СКР поспорил с Польшей о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

Силовые структуры00:0119 августа

За понятия с пеленок

Малолетки сбиваются в стаи, чтобы грабить и убивать
17:0219 августа

Умер первый главком ВВС России

13:2519 августа

Установлена личность напавшего на жителей Сургута мужчины

16:2710 августа

СМИ сообщили о задержании в Москве банды подростков-убийц

Россия
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
Путин посетил фестиваль джаза в Крыму
Глава Рослесхоза предложил приравнять валежник к новогодним елкам
После обеда в московском ресторане госпитализировали 36 итальянских туристов
Почти 40 итальянцев госпитализировали после ужина в московской гостинице
Путин раскрутит
Творческая молодежь уговорила президента рекламировать свои проекты
Все материалы
Мир
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
В Бельгии автомобиль врезался в участников вечеринки
Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
В ДНР рассказали о бежавших с позором бойцах ВСУ
Порошенко похвастался модернизированным танком Т-72А
Лукашенко рекомендовал использовать сталинские методы управления
Саакашвили сообщил о желании жителя Николаева подарить ему свое гражданство
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Курс Bitcoin Cash за сутки вырос на 60 процентов
Цены на нефть резко подскочили
Московская биржа объявила о приостановке торгов гривной
Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн
Новак назвал срок отмены эмбарго на импорт турецких овощей в Россию
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США
Суд отказался арестовывать по иску Siemens направленные в Крым турбины
Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne
Глава ОАК пообещал выпустить триста Ил-112В в ближайшие годы
В России в июле стали покупать меньше подержанных машин
«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Опубликовано видео ликвидации нападавшего на прохожих в Сургуте
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева
Под Белгородом расстреляли семью предпринимателей
СМИ сообщили о предполагаемой дате похорон первого главкома ВВС России
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Появилось видео сближения с Землей крупнейшего за всю историю астероида
В Тихом океане обнаружили потопленный в 1945 году американский крейсер
Раскрыт простой способ взломать iPhone
Ученые прокомментировали приближение к Земле гигантского астероида
Все материалы
Спорт
«Только не надо трогать Карреру»
Семь голов, нырок Самедова и яркая концовка — «Спартак» уступил «Локомотиву»
Лысый из «Реала»
Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу
СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро
Мэйуэзер проведет последнюю неделю перед боем с Макгрегором в стрип-клубе
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
Глава ФПР назвал убитого пауэрлифтера Драчева добрым и бесконфликтным человеком
ЦСКА и «Урал» сыграли вничью в РФПЛ
Все материалы
Культура
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети
Американский суд отказался закрыть дело против Романа Полански
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Звезды не ездят в метро?
Тайно снятые пассажиры подземки стали героями полотен Леонардо да Винчи
«Никогда не гуглите это!»
Кто и зачем снял самое отвратительное видео в истории интернета
Der Spiegel «надел» на Трампа ку-клукс-клановский колпак
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
Из баттла Оксимирона с Гнойным удалили все слова
Блогер в шубе попытался пережить 40-градусную жару в закрытой машине
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Бывший топ-менеджер Apple Watch стал главой Ulysse Nardin
Первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставили на продажу
Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Все материалы
Путешествия
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Вайнах-тур
Корреспондент «Ленты.ру» ушел в чеченские горы и не захотел возвращаться
Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров
Работников турецких отелей обучат русскому языку
Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии
Турист в Дубае умер после передозировки «Виагрой»
Все материалы
Из жизни
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
Пьяная девушка клюнула на удочку рыболова во Флориде
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
В ухе китайца нашли живую ящерицу
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немцы поругали «Весту» за плохие тормоза, управляемость и мотор
Выставлен на продажу первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина
Владельцев Chevrolet Niva «подключили» к интернету
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы