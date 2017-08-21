СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева

В следственных органах Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю опровергли информацию о задержании в Хабаровске подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева. Опровержение опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 21 августа.

В нем сообщается, что расследование по делу продолжается. Также указывается год рождения подозреваемого — 1992.

«Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого мужчины», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник источник агенства ТАСС заявил о задержании в Хабаровске подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. «Сегодня будет принято решение о мере пресечения для задержанного», — утверждал источник. Имя задержанного он не раскрыл.

О задержании вероятного убийцы Драчева также сообщало издание AmurMedia. Источник издания указал, что сразу после задержания адвокаты подозреваемого начали деятельность по переквалификации вменяемой ему статьи на более легкую. Следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.

