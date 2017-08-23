Сотрудник ГАЗа убил троих коллег

На территории Горьковского автомобильного завода неизвестный убил трех человек. Еще двое ранены. Об этом в среду, 23 августа, сообщает «Открытый Нижний Новгород».

По словам сотрудников, ЧП произошло в литейном цехе. Преступник, вероятно, находится на территории предприятия, полицейские пытаются вычислить и задержать его.

«Newsroom 24» сообщает, что убийца — сотрудник предприятия. По данным издания, он уже задержан.

Местное издание «Про город» сообщает, что совершивший нападение рабочий служил в горячей точке и отличался вспыльчивым характером. «Пришел на работу, ему сказали, что он уволен. Вот он и не сдержал себя», — рассказал собеседник журналистов.

Паблик Mash в Telegram уточняет личности жертв. Это начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. Конфликт, по предварительным данным, произошел во время сдачи смены.