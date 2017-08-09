Коммунальщики из Брянска предстанут перед судом за нечищеный дымоход

Глава коммунальной службы и трубочист из Брянска предстанут перед судом по обвинению в гибели четырех жильцов в многоквартирном доме из-за халатности при чистке вентиляционных систем в многоэтажке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц и причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.

Прокурор Советского района Брянска утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, с июня 2013 года по сентябрь 2015-го директор управляющей компании, обслуживающей жилой дом на улице Докучаева вопреки требованиям безопасности не осуществила обязательную проверку дымовых и вентиляционных каналов, что привело к неработоспособности дымохода многоэтажки.

В октябре 2015 года чистильщик газоходов и вентиляционных систем во время работ на крыше дома допустил попадание части кирпичной кладки внутрь уже засоренного дымохода. При этом он «не проверил работоспособность дымохода одной из квартир указанного дома, проявив тем самым преступную небрежность». В результате скопления угарного газа в период с 5 по 7 октября 2015 года погибли четыре человека.

Ранее в июле суд в Туле признал виновным в халатности бывшего сотрудника местной полиции Сергея Песенникова в связи с убийством Сирожиддином Шералиевым пяти человек. Принявший звонок от 11-летней девочки (она сообщила об убийстве бабушки) полицейский не выяснил у ребенка полные данные об обстоятельствах преступления. Песенников, передав информацию наряду, не предупредил стражей порядка, что реагировать на звонок нужно незамедлительно, поскольку преступник в доме и девочке угрожает опасность. Он приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, однако освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности преступления.