Суд признал полицейского виновным в халатности по делу «тульского детоубийцы»

Суд в Туле признал сотрудника местной полиции Сергея Песенникова виновным в халатности в связи с убийством Сирожиддином Шералиевым пяти человек, в том числе троих детей. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Согласно материалам дела, в ночь на 30 мая 2015 года Песенников находился на суточном дежурстве. Около трех часов ночи поступил звонок от 11-летней девочки, которая сообщила, что в одном из домов поселка Косая Гора в черте Тулы мужчина убил ножом ее бабушку, и попросила о помощи.

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При этом принявший звонок полицейский не выяснил у ребенка полные данные об обстоятельствах преступления. Песенников

передал информацию в дежурную часть отдела полиции «Косогорское», при этом не предупредив стражей порядка, что реагировать на звонок нужно незамедлительно, поскольку преступник в доме и девочке угрожает опасность.

Суд признал Песенникова виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. При этом осужденный освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Сам полицейский не признал своей вины.

17 ноября 2016 года Тульский областной суд приговорил гражданина Узбекистана Сирожиддина Шералиева к пожизненному заключению за убийство семьи из пяти человек — двух женщин и троих детей. По данным следствия, преступления, в которых обвинялся Шералиев, были совершены в ночь на 30 мая 2015 года в частном доме на Орловском шоссе, в поселке Косая Гора.

Он нанес несколько ударов ножом в шею своей 49-летней подруге, пока та спала. Она проснулась и разбудила своими криками всех, кто был в доме. Преступник решил расправиться со всеми свидетелями. В результате от ножевых ранений скончались на месте две женщины и трое детей — члены одной семьи: бабушка, мать, две ее дочери одиннадцати и девяти лет, а также пятилетний сын. Мужчина и семилетний мальчик выжили.