Участковые по делу нижегородского убийцы предстанут перед судом за халатность

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении двух участковых уполномоченных полиции, которые должным образом не реагировали на заявления супруги Олега Белова, летом 2015 года убившего своих мать, жену и шестерых детей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 4 июля, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По версии следствия, Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов длительное время не принимали никаких мер по неоднократно поступавшим обращениям Юлии Зайцевой с просьбой принять меры в отношении ее мужа, Олега Белова, который был инвалидом второй группы с диагнозом "шизофрения". В своих обращениях Зайцева указывала о систематическом совершении ее супругом противоправных действий в отношении ее самой и их шестерых детей, применении к ним насилия и угроз», — заявила Петренко.

Материалы по теме «В состоянии бесконечной пытки и страха» О нижегородской резне и домашнем насилии

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд.

По данным «Ленты.ру», оба участковых с августа 2015 года находились под домашним арестом. Их непосредственный начальник Виктор Миллер, который санкционировал материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Белова, тогда же был взят под арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Сразу после возбуждения уголовного дела в Нижнем Новгороде прошло несколько акций протеста полицейских, а девять участковых разных райотделов уволились.

60-летний Белов, бывший член секты Адвентистов Седьмого Дня, в конце июля 2015 года ножом и топором убил своих жену и шестерых детей, а тела расчленил и приготовил к вывозу. В августе того же года в огороде дома в селе Гороховец Владимирской области было обнаружено расчлененное тело его родной матери. Несколько дней спустя сам он был задержан под городом Ковров, в момент подготовки к убийству тещи. В июне 2016 года его приговорили к пожизненному лишению свободы, а так же к принудительному лечению от шизофрении по месту отбытия наказания.