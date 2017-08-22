Выживший после перестрелки член «банды GTA» пройдет психиатрическую экспертизу

Московский областной суд назначил дополнительную психиатрическую экспертизу выжившему в перестрелке члену «банды GTA» Хазратхону Додохонову, передает РИА Новости.

О проведении обследования ходатайствовал прокурор. Во время лечения после перестрелки врачи обнаружили у Додохонова травмы головы. В связи с этим эксперты должны выяснить вменяем ли он после полученных повреждений, может ли отдавать отчет в своих действиях и нуждается ли в психиатрическом лечении.

Ранее 22 августа Мособлсуд решил прекратить уголовное преследование убитого члена «банды GTA» Мирзомавлона Мирзошарипова по просьбе его тещи. Он, а также Абдумуким Мамадчонов и Холик Субханов были убиты 1 августа после попытки побега из здания суда. Еще двое их сообщников — Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов — были ранены (Хасанов через две недели умер в больнице).

1 августа в Мособлсуде проходили очередные слушания по делу. После окончания заседания конвоиры отвели пятерых подсудимых из девяти в лифт, чтобы отправиться в подвальное помещение. В этот момент бандиты напали на силовиков, отобрали у них оружие и попытались вырваться на свободу. Тогда завязалась перестрелка с сотрудниками правоохранительных органов.

«Банда GTA» — организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В нее было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012 по 2014 год банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек. Свое название она получила из-за серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

Еще четверо членов ОПГ, помимо представших перед судом, объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.