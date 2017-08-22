Раненого при попытке побега члена банды GTA доставили на судебное заседание

В Московский областной суд на процесс по делу «банды GTA» привезли обвиняемого Хазратхона Додохонова, получившего ранения при попытке побега и последующей перестрелки. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, передает «Интерфакс».

По ее словам, Додохонов примет участие в заседании суда по делу банды вместе с четырьмя сообщниками, не принимавших участия в попытке побега 1 августа.

14 августа стало известно о смерти 37-летнего Фазлитдина Хасанова, раненного в ходе перестрелки в здании суда. Он был активным участником группировки, исполнявшим функции разведчика. По версии следствия, именно Хасанов организовал побег из под стражи.

1 августа в Мособлсуде проходили слушания по делу «банды GTA». После окончания заседания конвоиры отвели часть подсудимых (пять человек из девяти) в лифт, чтобы отправить в подвальное помещение. В этот момент бандиты напали на силовиков, отобрали у них оружие и попытались прорваться на свободу. При попытке скрыться три злоумышленника были убиты, двое остальных — Додохонов и Хасанов — получили ранения.

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Следствие расценивает произошедшее именно как самоубийственную акцию, а не как попытку побега.

«Банда GTA» — организованная преступная группа террористов, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В нее было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012 по 2014 год банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек. Свое название она получила из-за схожести действий ее участников и персонажей серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

Девять участников ОПГ предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.