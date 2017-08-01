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Как «банда GTA» вышла из игры

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Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощи
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощи
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первый день августа в Московский областной суд доставили обвиняемых по громкому делу «банды GTA», которая несколько лет назад наводила ужас на водителей центрального региона страны. Когда предполагаемых бандитов везли в лифте, им удалось завладеть оружием конвоиров. Завязалась перестрелка, в ходе нее трое обвиняемых погибли, двое получили тяжелые огнестрельные ранения, не обошлось без пострадавших и среди силовиков. Подробности инцидента выясняла «Лента.ру».

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Немного истории

Для начала — о том, что такое «банда GTA». По данным Следственного комитета России (СКР), ее в марте 2012 года на территории Московской области создал некто Ибайдулло Субханов. В состав банды вошли как минимум 15 выходцев из стран Средней Азии. Преступники нападали на автомобилистов преимущественно на крупных автотрассах Москвы, Подмосковья и Калужской области. С помощью самодельных шипов злоумышленники повреждали покрышки автомобилей, после чего расстреливали водителей и пассажиров.

Первая информация о действиях банды поступила в мае 2014 года — жертвами убийц тогда стали супруги из Москвы, 64-летний Анатолий Лебедев и 62-летняя Татьяна. Летом произошло еще два подобных преступления: на 45-м километре трассы «Дон» были убиты 53-летний Алексей Цыганов, житель Тульской области, и Альберт Юсупов, бывший танцор ансамбля имени Моисеева. Всего с 2012-го по 2014 год на территории московского региона банда совершила 15 разбойных нападений, убив при этом 17 человек. Наводивших ужас на водителей душегубов с легкой руки журналистов окрестили «бандой GTA» — по аналогии с серией популярных компьютерных игр Grand Theft Auto, где игроки выполняют всевозможные криминальные задания: избивают, стреляют и убивают. Даже существовала версия, что члены банды — это тронувшиеся умом геймеры; в пользу нее, в частности, говорил тот факт, что преступления совершались ночью и погибших не грабили.

На бандитов объявили охоту сотрудники СКР, МВД и ФСБ. Первая информация о составе банды появилась в мае 2014 года. Главарь банды Субханов, оказавший при задержании в ноябре 2014 года вооруженное сопротивление, был убит. Девятерых участников «банды GTA» удалось задержать; в августе 2016 года они частично признали свою вину в суде. Четверо участников банды поначалу скрылись и были объявлены в международный розыск, однако позже двоих из них (в том числе идеолога злоумышленников) поймали в Таджикистане.

Откуда не ждали

Очередное заседание по делу банды было назначено на вторник, 1 августа. Казалось бы, Мособлсуд — объект хорошо охраняемый, а значит, эксцессов быть не должно. Но беда пришла, откуда не ждали.

По предварительным данным следствия, примерно в 13:50 мск два конвоира сопровождали пятерых подсудимых по делу «банды GTA» в лифте. В какой-то момент один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В неразберихе подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием охранников, один из которых успел вызвать подкрепление — бойцов Росгвардии.

На третьем этаже стражи порядка устроили злоумышленникам жаркий прием: завязалась перестрелка, в ходе которой трое подсудимых были убиты, двое получили тяжелые огнестрельные ранения. Был ранен в плечо и один из бойцов Росгвардии. Конвоиры получили множественные телесные повреждения.

«По предварительной информации при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены. Сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения», — сообщила впоследствии начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Всего через час после стрельбы, около 15:00, пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова прокомментировала ситуацию: «Сегодня во время заседания по одному из уголовных дел произошла стрельба, после чего сотрудники ФССП эвакуировали всех находившихся в здании людей. В настоящее время все эвакуированные вернулись в суд, его работа продолжается. Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет».

Шокирующее везение

Сразу же после происшествия СКР возбудил уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия») и 313 УК РФ («Покушение на побег из-под ареста»). На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, проводится его осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Двоих раненых нападавших госпитализировали в сопровождении машин ГИБДД — на всякий случай. Также госпитализировали получившего ранение бойца Росгвардии и одного из конвоиров с множественными телесными повреждениями. Его коллега уже дала показания. Между тем главный вопрос, который сегодня интересует всех без исключения: как в Мособлсуде могло произойти подобное и кто в этом виноват?

По данным источника, знакомого с ситуацией, все могло сложиться куда трагичнее, если бы не удачное стечение обстоятельств.

«Бойцы СОБР из Росгвардии, которые в итоге нейтрализовали бандитов, оказались в Мособлсуде по совершенно другому делу, не имеющему отношения к истории "банды GTA". Страшно подумать, как развивались бы события, если бы в здании не было спецназа», — сообщил он «Ленте.ру».

Адвокат Диана Татосова сообщила «Ленте.ру», что не видит ничего удивительного в том, что пятерых осужденных сопровождали всего два конвоира: «Это допустимо, нормальная практика. Система физически не может обеспечить для 11 обвиняемых большое количество конвоиров и собак. Что касается лифтов, то в них ездят вместе и адвокаты, и обвиняемые, и конвоиры. Но тут действительно могло быть какое-то нарушение должностных инструкций».

Адвокат защищала на следствии Фазледина Хасанова; он и другой подсудимый — брат погибшего лидера банды Убайдулло Субханова по имени Холик после смерти последнего руководили всей группировкой. По словам Татосовой, ей известно, что сейчас Хасанов жив. Процесс по делу «банды GTA» начался совсем недавно, в июле. На заседании 1 августа не ожидалось никаких громких событий.

«Мне кажется, им просто представилась возможность уйти красиво — и они ею воспользовались. Им всем светило (а некоторым и светит) пожизненное заключение. Они — зомбированные ваххабиты, которые легко расстаются с жизнью», — полагает адвокат.

Как отмечает Telegram-канал ШОТ, в ходе перестрелки был убит Холик Субханов (по некоторым данным, он был инициатором побега), а также обвиняемые с фамилиями Мамадчинов и Мирзошарипов. Ранения получили обвиняемые Хасанов и Гулямов. Любопытно, что во время перестрелки в здании Мособлсуда находились еще четверо обвиняемых по делу «банды GTA»: Додохонов, Улугмурадов, Умар Хасанов и Кодиров. Они не принимали участие в нападении, поскольку находились в зале судебного заседания на другом этаже.

А что с конвоем?

Конечно, ситуация, когда пятерых особо опасных обвиняемых, которым светит «вышка», сопровождают в лифте всего два конвойных, выглядит как минимум странно. Между тем еще в октябре 2016 года Федеральное агентство новостей (ФАН) писало о том, что в структуре МВД по всей стране распадаются конвойные отделы из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и отсутствия льгот.

«По имеющимся данным, нехватка сотрудников для конвоирования составляет в среднем по стране 30 процентов. Никто не хочет идти на низкую зарплату в 20 тысяч рублей (средний показатель по России) и подписываться под отсутствие всяких льгот, не считая стажа, где год идет за полтора. Начальники УВД крупных регионов (а это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Нижний Новгород) уже сообщили об этих проблемах в Министерство внутренних дел. Но при этом вопрос о поднятии зарплат пока не рассматривался», — отмечало издание.

Здание Мособлсуда было построено несколько лет назад с соблюдением всех современных требований — как и здание Мосгорсуда. Адвокаты, часто бывающие в Мосгорсуде, рассказали, что в нем имеются отдельные конвойные проходы в каждый зал судебного заседания. Подсудимых ведут по отдельным лестницам этих проходов, которые никак не соприкасаются с общей зоной. По словам защитников, на одного подсудимого полагается два конвоира, но из-за нехватки кадров нередко задерживается доставка подсудимых: конвойных банально не хватает.

Игорь Надеждин
Иван Петров
Любовь Ширижик
Алексей Стейнерт

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