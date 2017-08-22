Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

Московский областной суд принял решение прекратить уголовное преследование убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи, передает РИА Новости.

«Я не возражаю против прекращения дела в отношении Мирзошарипова», — сказала на заседании женщина.

Трое из пяти подсудимых, напавших на конвой, были убиты в ходе перестрелки в здании суда 1 августа: Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов. Еще двое их сообщников — Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов — были ранены (Хасанов через две недели умер в больнице — прим. «Ленты.ру»).

Судебный процесс продолжается над оставшимися в живых пятерыми участниками банды, не принимавшими участие в попытке побега 1 августа. В тот день в Мособлсуде проходили очередные слушания по делу. После окончания заседания конвоиры отвели пятерых подсудимых из девяти в лифт, чтобы отправить в подвальное помещение. В этот момент бандиты напали на силовиков, отобрали у них оружие и попытались прорваться на свободу. При попытке скрыться три злоумышленника были убиты, двое получили ранения.

Следствие расценивает произошедшее как самоубийственную акцию.

«Банда GTA» — организованная преступная группа террористов, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В нее было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012 по 2014 год банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек. Свое название она получила из-за схожести действий ее участников и персонажей серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

Еще четверо членов ОПГ, помимо представших перед судом, объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.